Юртаев Алексей Степанов 10.03.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Алексей Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.03.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Юртаев Степан Петров1840 г.р.
Мать
Юртаева Марфа ЗахароваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1876

Отец: Юртаев Степан Петров

Мать: Юртаева Марфа Захарова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
12.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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