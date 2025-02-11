Юртаев Алексей Степанов
мужской, родился 10.03.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЮртаев Степан Петров1840 г.р.
МатьЮртаева Марфа ЗахароваДо 1853 г.р.
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Рождение
10.03.1876
Отец: Юртаев Степан Петров
Мать: Юртаева Марфа Захарова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
12.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно