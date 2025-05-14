Митькина Варвара Ильинична Вычислено 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митькина Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Мамаева (Митькина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: Домнина (Митькина) Авдотья (Евдокия) Николаевна

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
1888 или 1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.

Сын: Митькин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: Митькина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Митькин Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Митькин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Рождение ребёнка
04.08.1899 ст.

Сын: Митькин Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.

Дочь: Митькина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1906 ст.

Дочь: Митькина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.

Сын: Митькин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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