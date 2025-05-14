Митькина Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Дочь: Мамаева (Митькина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Дочь: Домнина (Митькина) Авдотья (Евдокия) Николаевна
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Дочь: Митькина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Сын: Митькин Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Сын: Митькин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Сын: Митькин Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Дочь: Митькина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Дочь: Митькина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович
Отец ребёнка: Митькин Николай Миронович