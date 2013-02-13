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Мошковская Валерия Романовна
Мошковская Валерия Романовна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
13.02.2013
Пол
Женский
Отец
Мошковский Роман Николаевич
1993 г.р.
Мать
Мигачева Надежда Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2013
Отец:
Мошковский Роман Николаевич
Мать:
Мигачева Надежда Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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