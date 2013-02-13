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Мошковская Валерия Романовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2013

Отец: Мошковский Роман Николаевич

Мать: Мигачева Надежда Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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