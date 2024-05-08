Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна

Место рождения

Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1941

Отец: Кувалдин Константин Максимович

Мать: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1948
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
02.10.1976

Муж: Рябенков Станислав Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1977

Дочь: Савельева (Рябенкова) Любовь Станиславовна

Отец ребёнка: Рябенков Станислав Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1979

Сын: Рябенков Дмитрий Станиславович

Отец ребёнка: Рябенков Станислав Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область

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