Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна
Место рождения
Дата рождения07.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1941
Место жительства
Неизвестно
Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1948
Бракосочетание
02.10.1976
Рождение ребёнка
02.05.1977
Дочь: Савельева (Рябенкова) Любовь Станиславовна
Отец ребёнка: Рябенков Станислав Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1979
Сын: Рябенков Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: Рябенков Станислав Дмитриевич