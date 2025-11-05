Бриллиантова (Бриллиантова) Татьяна
женский, родилась 13.07.1985, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБриллиантов СергейНеизвестно г.р.
МатьБриллиантова (Шумилина) Марина30.05.1959 г.р.
Супруги
Дочкин Максим07.08.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1985
Отец: Бриллиантов Сергей
Бракосочетание
25.04.2014
Муж: Дочкин Максим
Рождение ребёнка
13.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дочкин Максим
Рождение ребёнка
28.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дочкин Максим