Мильчанина (Шауро) Анна Около 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильчанина (Шауро) Анна

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Шауро Денис

Мать: ?

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Мильчанина) Нина

Отец ребёнка: Лейко Николай

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Симанова (Мильчанина) Людмила

Отец ребёнка: Лейко Николай

Лепель, Беларусь
Смерть
Неизвестно

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