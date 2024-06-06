Мильчанина (Шауро) Анна
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Шауро Денис
Мать: ?
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Мильчанина) Нина
Отец ребёнка: Лейко Николай
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Симанова (Мильчанина) Людмила
Отец ребёнка: Лейко Николай
Лепель, Беларусь
Смерть
Неизвестно