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Ромашова Александра Геннадьевна

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Место рождения

ГДР

Дата рождения

23.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1969

Отец: Ромашов Геннадий Николаевич

Мать: Ромашова Лидия Карловна

ГДР
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