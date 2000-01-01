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Ромашова Александра Геннадьевна
Ромашова Александра Геннадьевна
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Место рождения
ГДР
Дата рождения
23.03.1969
Пол
Женский
Отец
Ромашов Геннадий Николаевич
1943 г.р.
Мать
Ромашова (Абразе) Лидия Карловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1969
Отец:
Ромашов Геннадий Николаевич
Мать:
Ромашова Лидия Карловна
ГДР
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