Богданова (Буслаева) Фаина Дмитриевна 01.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Буслаева) Фаина Дмитриевна

Место рождения

Калининская область, Завидовский район, д. Холменка

Дата рождения

01.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936

Отец: Буслаев Дмитрий Тихонович

Мать: Буслаева Прасковья Степановна

Калининская область, Завидовский район, д. Холменка
Бракосочетание
06.03.1958

Муж: Богданов Павел Александрович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1964

Дочь: Богданова Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Богданов Павел Александрович

Калининская область, г. Вышний Волочек

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