Богданова (Буслаева) Фаина Дмитриевна
Место рожденияКалининская область, Завидовский район, д. Холменка
Дата рождения01.12.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1936
Калининская область, Завидовский район, д. Холменка
Бракосочетание
06.03.1958
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1964
Дочь: Богданова Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Богданов Павел Александрович
Калининская область, г. Вышний Волочек