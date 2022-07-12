Авдонина Валерия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонина Валерия Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2022

Отец: Авдонин Никита Игоревич

Мать: Авдонина Наталья

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