Пелагея Акимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1811
Рождение ребёнка
11.01.1819
Дочь: Татьяна Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
01.09.1821
Дочь: Марфа Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
04.02.1827
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
05.02.1829
Дочь: Агафья Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
25.02.1831
Дочь: Матрона Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
28.05.1833
Дочь: Федосья Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
05.10.1835
Дочь: Харитина Акимова
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
16.01.1838
Сын: Климент Акимов
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Акимов
Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев
Смерть
Неизвестно