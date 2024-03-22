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Пелагея Акимова

Место рождения

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1811

Муж: Иакинф (Аким) Елисеев

Рождение ребёнка
11.01.1819

Дочь: Татьяна Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1821

Дочь: Марфа Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.1827

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.02.1829

Дочь: Агафья Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1831

Дочь: Матрона Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1833

Дочь: Федосья Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1835

Дочь: Харитина Акимова

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.01.1838

Сын: Климент Акимов

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Акимов

Отец ребёнка: Иакинф (Аким) Елисеев

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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