Соколов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1870
Бракосочетание
19.01.1896
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Морозова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
20.09.1898
Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
27.12.1911
Сын: Соколов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Сосунова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1917
Сын: Соколов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Запасный унтер-офицер
Смерть
Неизвестно