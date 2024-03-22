Соколов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Григорий Васильевич

Соколов Григорий Васильевич

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1870

Отец: Соколов Василий Степанович

Мать: Соколова Мария Кондратьевна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Соколова Прасковья Никитична

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Морозова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1898

Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Соколов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Сосунова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Соколов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Запасный унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close