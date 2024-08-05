Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Афанасьевна

Матрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий (?) Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.