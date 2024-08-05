Матрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Степанович
Смерть
Неизвестно