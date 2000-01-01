Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно