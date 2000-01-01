Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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