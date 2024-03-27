Суздальницкая (Судельницкая). ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Судельницкая). ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Суздальницкий Вульф

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Суздальницкий Аарон

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

с. Турунтаево Селенгинского уезда
Рождение ребёнка
1870

Сын: Суздальницкий Моисей

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

с. Турунтаево
Рождение ребёнка
1872

Сын: Суздальницкий Григорий

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ицкович Белла

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суздальницкий Калман

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Суздальницкий Зелик

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

с. Турунтаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скаллер Лаза

Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Смерть
1887
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