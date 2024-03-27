Суздальницкая (Судельницкая). ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Суздальницкий Вульф
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Суздальницкий Аарон
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
с. Турунтаево Селенгинского уезда
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суздальницкий Моисей
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
с. Турунтаево
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ицкович Белла
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Суздальницкий Калман
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Суздальницкий Зелик
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
с. Турунтаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скаллер Лаза
Отец ребёнка: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1887