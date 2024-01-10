Ганкевич Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Ганкевич Любовь
Рождение ребёнка
09.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганкевич Инна
Рождение ребёнка
28.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганкевич Инна