Ганкевич Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанкевич Игорь

Ганкевич Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ганкевич Любовь

Рождение ребёнка
09.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганкевич Инна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганкевич Инна

Гродно, Гродненская область
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