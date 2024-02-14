Морген (Трубникова) Ида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Трубникова) Ида Борисовна

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

22.10.1911

Дата смерти

29.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1933

Муж: Морген Алексей Александрович

Рождение ребёнка
22.10.1933

Сын: Морген Эдуард Алексеевич

Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович

Рождение ребёнка
04.05.1939

Сын: Морген Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович

Смерть
29.09.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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