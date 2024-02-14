Морген (Трубникова) Ида Борисовна
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения22.10.1911
Дата смерти29.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1933
Рождение ребёнка
22.10.1933
Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1939
Отец ребёнка: Морген Алексей Александрович
Смерть
29.09.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно