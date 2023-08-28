Мельникова Фёкла Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Фёкла Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мельников Александр Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рязанова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Борис Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр

Смерть
1976
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