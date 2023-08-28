Мельникова Фёкла Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мельников Александр Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рязанова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Борис Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр
Смерть
1976