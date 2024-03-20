Паршукова (Шабердина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршукова (Шабердина) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабердин Владимир

Мать: Шабердина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршуков Андрей

Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршуков Андрей Вениаминович

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