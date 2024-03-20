Паршукова (Шабердина) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабердин Владимир
Мать: Шабердина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паршуков Андрей
Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Паршуков Андрей Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно