Корсаков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1925
Сын: Корсаков Павел Степанович
Мать ребёнка: не указана
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1927