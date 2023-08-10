Корсаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1925

Сын: Корсаков Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1927

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