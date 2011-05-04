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Зарубин Александр Иванович

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Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

04.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.2011
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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