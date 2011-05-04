Зарубин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти04.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.2011