Никита Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федотович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Анна Онисимовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Бракосочетание
До 1905

Жена: Анна Онисимовна

Смерть
Неизвестно
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