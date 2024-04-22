Никита Федотович
Место рождения
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Анна Онисимовна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Бракосочетание
До 1905
Жена: Анна Онисимовна
Смерть
Неизвестно