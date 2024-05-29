Астафьева Авдотья Филипповна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Авдотья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Астафьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Астафьев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Астафьева) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Астафьева) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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