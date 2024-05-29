Астафьева Авдотья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Астафьев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Астафьева) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Астафьева) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Астафьев Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно