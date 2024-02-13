Бешененко Дмитрий Пантелеевич
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешененко Пантелей Егорович
Мать: Бешененко Миланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бешененко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бешененко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бешененко ?
Смерть
Неизвестно