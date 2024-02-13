Бешененко Дмитрий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Дмитрий Пантелеевич

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Пантелей Егорович

Мать: Бешененко Миланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко ?

Смерть
Неизвестно

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