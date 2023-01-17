Хохлова (Смирнова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Смирнова) Анна Филипповна

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Место рождения

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

18.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Смирнов Филипп Иванович

Мать: Смирнова Пелагея Алексеевна

Усть-Колпь, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.12.1934

Муж: Хохлов Геннадий Константинович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Ковалева Алла Геннадьевна

Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Хохлов Вячеслав Геннадиевич

Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1945

Дочь: Кочергина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1948

Сын: Хохлов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович

Смерть
18.03.1994
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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