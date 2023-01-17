Хохлова (Смирнова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти18.03.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Бракосочетание
20.12.1934
Рождение ребёнка
15.07.1937
Дочь: Ковалева Алла Геннадьевна
Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Хохлов Вячеслав Геннадиевич
Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович
Рождение ребёнка
22.02.1945
Дочь: Кочергина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1948
Сын: Хохлов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Хохлов Геннадий Константинович
Смерть
18.03.1994