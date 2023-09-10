Рыльченко (Лоскутникова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыльченко (Лоскутникова) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1960

Отец: Лоскутников Виктор Инокентьевич

Мать: Лоскутникова Лидия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыльченко Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Рыльченко Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыльченко Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Рыльченко Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыльченко Анатолий Петрович

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