Рассохина (Подрез) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохина (Подрез) Таисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1931

Отец: Подрез Федор Семенович

Мать: Подрез Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассохин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
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