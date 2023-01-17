Рассохина (Подрез) Таисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1931
Отец: Подрез Федор Семенович
Мать: Подрез Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассохин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область