Хлынков (Антропов) Прокофий Евдокимов
мужской, родился 1850, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецХлынков Евдоким Евстрапов1830 г.р.
МатьХлынкова Степанида Артемьева1824 г.р.
Супруги
Дети
Хлынков (Антропов) Степан Прокофьев20.12.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
07.02.1873
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Хлынков (Антропов) Степан Прокофьев
Мать ребёнка: Хлынкова (Кабанова) Дарья Кондратьева
Смерть
Неизвестно