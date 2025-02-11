Хлынков (Антропов) Прокофий Евдокимов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Хлынков (Антропов) Прокофий Евдокимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Хлынков Евдоким Евстрапов1830 г.р.
Мать
Хлынкова Степанида Артемьева1824 г.р.
Супруги
Хлынкова (Кабанова) Дарья Кондратьева1853 г.р.
Дети
Хлынков (Антропов) Степан Прокофьев20.12.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Хлынков Евдоким Евстрапов

Мать: Хлынкова Степанида Артемьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

22

Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Хлынкова (Кабанова) Дарья Кондратьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Хлынков (Антропов) Степан Прокофьев

Мать ребёнка: Хлынкова (Кабанова) Дарья Кондратьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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