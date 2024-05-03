Тынзянов Никита Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сюмина (Тынзянова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
10.06.1910
Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна
Смерть
Неизвестно