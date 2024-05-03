Тынзянов Никита Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тынзянов Никита Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тынзянов Андриан Иванович

Мать: Тынзянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Тынзянов Пётр Никитич

Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сюмина (Тынзянова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна

Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Тынзянов Егор Никитич

Мать ребёнка: Тынзянова (Шадрина) Екатерина Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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