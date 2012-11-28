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Кузнецов Николай Сергеевич

Место рождения

п.Первомайск Павловский район Алтайский край

Дата рождения

14.10.1935

Дата смерти

28.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935

Отец: Кузнецов Сергей Гаврилович

Мать: Кузнецова Мария Ефимовна

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ираида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.11.2012
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
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