Кузнецов Николай Сергеевич
Место рожденияп.Первомайск Павловский район Алтайский край
Дата рождения14.10.1935
Дата смерти28.11.2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Николаевич
Смерть
28.11.2012
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край