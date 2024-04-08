Городецкий Василий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Городецкая Матрёна Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Городецкий Евдоким Васильев
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Городецкий Павел Васильев
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1810