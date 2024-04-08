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Городецкий Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Городецкий Дмитрий Максимов

Мать: Городецкая Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Городецкая Матрёна Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Городецкий Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Городецкий Павел Васильев

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Городецкий Фома Васильев

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Городецкая Акулина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Акулина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Матрёна Анисимова

Смерть
1810
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