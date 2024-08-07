Саяпин Лукьян Никитич 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саяпин Лукьян Никитич

Место рождения

Тяглое озеро, Самарская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.06.1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Саяпин Никита Ефимович

Мать: не указана

Тяглое озеро, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Горелкина) Мария Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саяпина (Горелкина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Горелкина) Мария Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Горелкина) Мария Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саяпина (Горелкина) Мария Андреевна

Благовещенск, Амурская область
Смерть
17.06.1913
Благовещенск, Амурская область

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