Саяпин Лукьян Никитич
Место рожденияТяглое озеро, Самарская губерния
Дата рождения1854
Дата смерти17.06.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Саяпин Никита Ефимович
Мать: не указана
Тяглое озеро, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
15.10.1884 ст.
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.10.1895
Благовещенск, Амурская область
Смерть
17.06.1913
Благовещенск, Амурская область