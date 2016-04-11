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Чупина Альбина Павловна

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Место рождения

Ола, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

13.01.1958

Дата смерти

11.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1958

Отец: Чупин Павел Павлович

Мать: Чупина Нина

Ола, Ольский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Михеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Оксана Александровна

Отец ребёнка: Михеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1986

Дочь: Горшкова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Горшков Виктор Николаевич

Ола, Ольский, Магаданская область
Смерть
11.04.2016

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