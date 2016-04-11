Чупина Альбина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1958
Дата смерти11.04.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1958
Отец: Чупин Павел Павлович
Мать: Чупина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Михеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Оксана Александровна
Отец ребёнка: Михеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1986
Дочь: Горшкова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Горшков Виктор Николаевич
Смерть
11.04.2016