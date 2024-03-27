(Dejanova) Moharrämä
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1932
Дочь: Rauza
Отец ребёнка: Диянов Сафа
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диянов Сафа
Смерть
Неизвестно