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(Dejanova) Moharrämä

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1932

Дочь: Rauza

Отец ребёнка: Диянов Сафа

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диянов Сафа

Смерть
Неизвестно
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