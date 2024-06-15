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Козулин Василий Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Козулин Аполлон

Мать: не указана

Козулин Василий Апполонов (1840-1883), жена Пелагия Никифорова (1840-1861),дети: дочь Матрона 8.11.1860; вторая жена Анастасия Димитриева (1837-1887), дети: Анна 4.09.1867
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Анастасия Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
08.11.1860

Дочь: (Козулина) Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Никифоровна

Место жительства
С 1861 по 1868
Шереметьево, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
1866 восприемник Максима Ивановича Козулина
Рождение ребёнка
04.09.1867

Дочь: (Козулина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Козулина Анастасия Димитриевна

Смерть
1883

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