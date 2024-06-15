Козулин Василий Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Козулин Аполлон
Мать: не указана
Козулин Василий Апполонов (1840-1883), жена Пелагия Никифорова (1840-1861),дети: дочь Матрона 8.11.1860; вторая жена Анастасия Димитриева (1837-1887), дети: Анна 4.09.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1860
Дочь: (Козулина) Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Никифоровна
Место жительства
С 1861 по 1868
Шереметьево, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
1866 восприемник Максима Ивановича Козулина
Рождение ребёнка
04.09.1867
Дочь: (Козулина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Козулина Анастасия Димитриевна
Смерть
1883