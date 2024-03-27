Русин Корней
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рожденияМежду 1875 и 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1898
Дочь: Греднев Аксинья
Рождение ребёнка
1898
Сын: Русин Сергей
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
29.10.1900
Дочь: Русина Анастасия
хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Смерть
Неизвестно