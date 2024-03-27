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Русин Корней

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

Между 1875 и 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1898

Дочь: Греднев Аксинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Русин Сергей

Мать ребёнка: не указана

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
29.10.1900

Дочь: Русина Анастасия

Мать ребёнка: не указана

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области
Смерть
Неизвестно
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