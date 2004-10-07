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Мартынова Елизавета Андреевна
Мартынова Елизавета Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2004
Пол
Женский
Отец
Мартынов Андрей Владимирович
1968 г.р.
Мать
Мартынова (Игнатьева) Наталья Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2004
Отец:
Мартынов Андрей Владимирович
Мать:
Мартынова Наталья Борисовна
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