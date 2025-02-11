Пиратинский (Piratinsky) Михаил (Mikhail)
мужской, родился 24.09.1903, Городок, Городокский район, Витебская область
умер 09.02.1972, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МатьPiratinsky (Leibova) Neshama Beyli1869 г.р.
ОтецПиратинский (Piratinsky) Арон (Aron)1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903
Городок, Городокский район, Витебская область
Смерть
09.02.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область