Пиратинский (Piratinsky) Михаил (Mikhail) 24.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиратинский (Piratinsky) Михаил (Mikhail)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.09.1903, Городок, Городокский район, Витебская область

умер 09.02.1972, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мать
Piratinsky (Leibova) Neshama Beyli1869 г.р.
Отец
Пиратинский (Piratinsky) Арон (Aron)1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903

Отец: Пиратинский (Piratinsky) Арон (Aron)

Мать: Piratinsky (Leibova) Neshama Beyli

Городок, Городокский район, Витебская область

Смерть
09.02.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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