Швецова Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Нина Владимировна

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов Николай Никитович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов Николай Никитович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Николай Никитович

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