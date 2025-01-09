Бухтияров Егор Сидорович
мужской, родился До 1869
умер После 1902
ОтецБухтияров Сидор МинаевичОколо 1845 г.р.
МатьБухтиярова Лукерья ИвановнаОколо 1847 г.р.
Дети
Архипова (Бухтиярова) Пелагея ЕгоровнаОколо 1886 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Архипова (Бухтиярова) Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1902