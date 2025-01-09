Бухтияров Егор Сидорович До 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтияров Егор Сидорович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1869

умер После 1902

Отец
Бухтияров Сидор МинаевичОколо 1845 г.р.
Мать
Бухтиярова Лукерья ИвановнаОколо 1847 г.р.
Дети
Архипова (Бухтиярова) Пелагея ЕгоровнаОколо 1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Бухтияров Сидор Минаевич

Мать: Бухтиярова Лукерья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Архипова (Бухтиярова) Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1902

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