Леонова Марья Емельянова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Марья Емельянова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Емельян Иванов (Ич)

Мать: Дарья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
11.03.1865 ст.

Дочь: Дарья Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YQ?i=229&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.06.1868 ст.

Сын: Леонов Иван Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)

по МК1868 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1SL-4?i=11&wc=Q866-8NT:375541101,380331001,380331002,375763901&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно
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