Леонова Марья Емельянова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: Емельян Иванов (Ич)
Мать: Дарья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
11.03.1865 ст.
Дочь: Дарья Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-YQ?i=229&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.06.1868 ст.
Сын: Леонов Иван Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Михаил Иванов (Ич)
по МК1868 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1SL-4?i=11&wc=Q866-8NT:375541101,380331001,380331002,375763901&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно