Ефремова-Акодус (Ефремова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова-Акодус (Ефремова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Иваново-Вознесенск, , ,

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново-Вознесенск, , ,
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акодус Гавриил Абрамович

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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