Ефремова-Акодус (Ефремова) Нина Дмитриевна
Место рожденияИваново-Вознесенск, , ,
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акодус Гавриил Абрамович
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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