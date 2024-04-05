Ostrowski Kazimierz
Место рожденияPolska
Дата рождения31.03.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941
Отец: Ostrowski Jan
Мать: Ostrowska (Biała) Anna
Polska
Бракосочетание
27.01.1968
Жена: Ostrowska (Mazur) Janina
Chojnów
Рождение ребёнка
29.07.1968
Дочь: Milewska (Ostrowska) Anna
Мать ребёнка: Ostrowska (Mazur) Janina
Wysokie Mazowieckie
Рождение ребёнка
20.06.1971
Дочь: Ostrowska (Ostrowska) Edyta
Мать ребёнка: Ostrowska (Mazur) Janina