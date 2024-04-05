Ostrowski Kazimierz 31.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowski Kazimierz

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Место рождения

Polska

Дата рождения

31.03.1941

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941

Отец: Ostrowski Jan

Мать: Ostrowska (Biała) Anna

Polska
Бракосочетание
27.01.1968

Жена: Ostrowska (Mazur) Janina

Chojnów
Рождение ребёнка
29.07.1968

Дочь: Milewska (Ostrowska) Anna

Мать ребёнка: Ostrowska (Mazur) Janina

Wysokie Mazowieckie
Рождение ребёнка
20.06.1971

Дочь: Ostrowska (Ostrowska) Edyta

Мать ребёнка: Ostrowska (Mazur) Janina

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