Усольцев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Усольцев Филлип Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Усольцев Артамон Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно