Усольцев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Усольцев Филлип Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Усольцев Артамон Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Усольцев Лука Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
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