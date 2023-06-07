Наталья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

18.11.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селедкин Федор Евдокимов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
18.11.1917
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д.4972 (Метрические Волоколамского 1914-1917)
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