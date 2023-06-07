Наталья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти18.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
18.11.1917
Причина смерти: от чахотки | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д.4972 (Метрические Волоколамского 1914-1917)