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Рухлов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1955

Дата смерти

07.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1955

Отец: Рухлов Иван Иванович

Мать: Рухлова (Селиванова) Серафима Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухлова (Сарина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
11.07.1977

Сын: Рухлов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1979

Сын: Рухлов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна

Рождение ребёнка
29.04.1988

Сын: Рухлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
07.05.1994

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