Рухлов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1955
Дата смерти07.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1977
Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1979
Сын: Рухлов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна
Рождение ребёнка
29.04.1988
Мать ребёнка: Рухлова (Сарина) Галина Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
07.05.1994