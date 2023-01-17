Александра Ассановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.
Сын: Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Павлович
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Павлович
Смерть
Неизвестно