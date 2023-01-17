Александра Ассановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ассановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.

Сын: Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Павлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Павлович

Смерть
Неизвестно
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