Kirilenko (Vlasova) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kirilenko (Vlasova) Olga

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1950

Дата смерти

09.08.2009

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1950

Отец: Vlasov Vladimir

Мать: Vlasova Renata

Рождение ребёнка
28.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kirilenko Mikhail

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2009
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