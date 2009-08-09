Kirilenko (Vlasova) Olga
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1950
Дата смерти09.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1950
Отец: Vlasov Vladimir
Мать: Vlasova Renata
Рождение ребёнка
28.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kirilenko Mikhail
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2009