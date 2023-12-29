Кашаев Герасим Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашаев Герасим Гаврилов

Кашаев Герасим Гаврилов

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

04.03.1833

Дата смерти

25.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1833

Отец: Кашаев Гаврила Евдокимов

Мать: Кашаева Гликерья Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
13.10.1853

Дочь: (Кашаева) Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Савкина (Кашаева) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
03.03.1858

Дочь: (Кашаева) Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
08.05.1860

Дочь: (Кашаева) Гликерия Герасимовна

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
24.07.1861

Сын: Кашаев Роман Герасимович

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: (Кашаева) Акилина Герасимовна

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
14.04.1866

Сын: Кашаев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
07.10.1868

Сын: Кашаев Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
08.01.1870

Сын: Кашаев Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна

Смерть
25.06.1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.