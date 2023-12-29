Кашаев Герасим Гаврилов
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рождения04.03.1833
Дата смерти25.06.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1833
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
13.10.1853
Дочь: (Кашаева) Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Савкина (Кашаева) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
03.03.1858
Дочь: (Кашаева) Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
08.05.1860
Дочь: (Кашаева) Гликерия Герасимовна
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
24.07.1861
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: (Кашаева) Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
14.04.1866
Сын: Кашаев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
07.10.1868
Сын: Кашаев Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
08.01.1870
Сын: Кашаев Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Кашаева Устинья Макаровна
Смерть
25.06.1894