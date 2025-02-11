Василиса Васильева 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Василиса Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1803, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Васильев1802 г.р.
Дети
Матвей Иванов1824 г.р.
Наталья Иванова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

68 семья

Смерть
Неизвестно

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