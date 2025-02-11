Василиса Васильева
женский, родилась 1803, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Васильев1802 г.р.
Дети
Матвей Иванов1824 г.р.
Наталья Иванова1830 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно