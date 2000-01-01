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Есаков Арсентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Есаков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Есаков Павел Арсентьевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Есаков Павел Арсентьевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Есаков Яков Арсентьевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Арсентьевна

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Семён Арсентьевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Пелагея Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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