Есаков Арсентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Есаков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Арсентьевна
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Есаков Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: Есакова Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно